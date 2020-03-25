На Новосаратовской улице полыхал ларек

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Невском районе вечером 15 мая произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о возгорании на Новосаратовской улице поступила на пульт спасателей в 18:23. В ларьке размером 5х10 метров полыхало на площади 5 "квадратов". К 18:49 огонь потушили.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар в деревне Гостилицы в Ленобласти охватил три частных дома. Возгорание возникло в деревянном особняке на Сосновой улице, затем пламя перешло на соседние постройки. К счастью, никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу