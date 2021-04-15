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На проспекте Ударников нетрезвый петербуржец устроил гонки с полицейскими
Сегодня, 8:37
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На проспекте Ударников нетрезвый петербуржец устроил гонки с полицейскими

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Его машина Peugeot оказалась архивной – снятой с учета.

На проспекте Ударников в Петербурге ночью 13 ноября нетрезвый мужчина устроил гонки с полицией. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте". 

Отмечается, что случившееся напоминает погоню на Пискаревском проспекте. Местный житель 1996 года рождения повторно взял автомобиль у гражданской жены, права никогда не получал, у него также обнаружили признаки наркотического опьянения. А машина Peugeot оказалась архивной – снятой с учета. 

В результате случившегося никто не пострадал. Составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования), ст. 12.25 КоАП РФ (неостановка), ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по тротуару). Иномарка была помещена на спецстоянку, а водителя доставили в отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: пьяный петербуржец разбил стекло Nissan и угнал его. 

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор 

Теги: нетрезвый водитель, погоня, проспект ударников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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