В Охотнадзоре Ленобласти предупредили о начале гона у лосей

За последние 10 лет на сентябрь приходится в среднем 13% от общего количества ДТП с участием этих животных.

У лосей в Ленобласти начинается гон. Это брачный сезон, напомнили в Охотнадзоре по региону.

Теперь риск столкновения с этими гигантами на дорогах резко вырос. За последние 10 лет на сентябрь приходится в среднем 13% от общего количества ДТП с участием лосей.

В это время самцы становятся агрессивными, возбудимыми и теряют чувство осторожности. Они активно перемещаются в поисках пары, могут неожиданно выскочить на проезжую часть, не обращая внимания на машины. К тому же сокращение светового дня и ухудшение видимости усложняют своевременное обнаружение животного на дороге. Будьте предельно внимательны за рулем, особенно в темное время суток! Пресс-служба Охотнадзора по Ленобласти

Ранее на Piter.TV: петербургский депутат ищет дом для спасенной в Ленобласти мамы-кошки.

Видео: пресс-служба Охотнадзора по Ленобласти