  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:52
166
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Охотнадзоре Ленобласти предупредили о начале гона у лосей

0 0

За последние 10 лет на сентябрь приходится в среднем 13% от общего количества ДТП с участием этих животных.

У лосей в Ленобласти начинается гон. Это брачный сезон, напомнили в Охотнадзоре по региону. 

Теперь риск столкновения с этими гигантами на дорогах резко вырос. За последние 10 лет на сентябрь приходится в среднем 13% от общего количества ДТП с участием лосей. 

В это время самцы становятся агрессивными, возбудимыми и теряют чувство осторожности. Они активно перемещаются в поисках пары, могут неожиданно выскочить на проезжую часть, не обращая внимания на машины. К тому же сокращение светового дня и ухудшение видимости усложняют своевременное обнаружение животного на дороге. Будьте предельно внимательны за рулем, особенно в темное время суток! 

Пресс-служба Охотнадзора по Ленобласти

Ранее на Piter.TV: петербургский депутат ищет дом для спасенной в Ленобласти мамы-кошки. 

Видео: пресс-служба Охотнадзора по Ленобласти

Теги: лоси, охотнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии