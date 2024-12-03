Петербургский депутат ищет дом для спасенной в Ленобласти мамы-кошки

Кошке срочно нужен уютный дом, бережливый уход и возможность спокойно прожить остаток жизни.

В Санкт-Петербурге ищут новый дом для взрослой кошки, ставшей мамой двоих спасённых котят, найденных прошлым летом в Ленинградской области. Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков разместил фотографии питомца и историю спасения в своём Telegram-канале.

Год назад петербуржцы помогли спасти двух очаровательных малышей, брошенных на даче в Ленобласти. Теперь они живут в хороших семьях, окружённые теплом и заботой. Депутат выразил огромную благодарность всем неравнодушным людям, откликнувшимся тогда. Однако, как оказалось, у спасённых котят осталась мать — молодая и чрезвычайно дружелюбная кошка, вынужденная целый год выживать на улице. Жители создали для нее временное укрытие, помогающее пережить холодную зиму.

Теперь положение кошки осложняется новыми обстоятельствами: она ежедневно сталкивается с агрессией бродячих собак, подвергаясь смертельной опасности каждую ночь.

Парламентарий добавляет, что животное доверчиво относится к человеку и прошло процедуру стерилизации. Кошке срочно нужен уютный дом, бережливый уход и возможность спокойно прожить остаток жизни. Тем, кто готов подарить любящей питомице крышу над головой и тепло домашнего очага, предлагается оставить комментарий под публикацией депутата.

Фото: Telegram / А.Н. Ржаненков | Будни депутата