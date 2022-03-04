Две "головы" с домов-памятников передали Центру культурного наследия им. Пиотровского

Ранее барельефы находились на хранении в профильном комитете Смольного.

Две "головы" с домов-памятников передали Петербургскому центру культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского. Они станут частью экспозиции "История движения в защиту Петербурга". Элементы Центру передал 4 марта председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Чиновник отметил, что пока вандализм остается. Жители города и туристы продолжают тереть крылья грифонам на Банковском мосту и пямятник Петру I на Кленовой аллее.

Барельефы были сбиты злоумышленниками с Дома Николаевых на Садовой и Дома Кирилловых на Большой Пушкарской.

Факт скола на барельефе на Доме Николаевых зафиксировали в сентябре 2018-го года. Здание известно благодаря его украшению в виде русалок. Их многократно обливали краской.

Как узнал Piter TV, в случае с Домом Кирилловых злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения. Они привели полицейских прямо к дому хулигана. Всего на фасаде здания четыре подобных скульптуры. Одну из них скололи в 2016-м году. Пустующее место не давало покоя уличным художникам

Видео и фото: Вероника Золотова для Piter.tv