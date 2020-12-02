Во дворе на Васильевском острове обнаружили огромную голову

Объект лежит на асфальте.

На Васильевском острове появилась "загадочная голова", напоминающая Пиноккио. Об этом сообщили местные жители в районной группе в Facebook. Голова лежит на асфальте во дворе на углу 13-й линии В.О. и Камской улицы. Пользователи предположили, что объект может быть связан с Музеем кукол, однако он находится на пересечении 14-15 линии В.О. с Камской.

Автор работы неизвестен.

Ранее Piter.TV рассказывал о гигантской гипсовой голове, которая лежала на берегу Финского залива.

Фото: Facebook / От Стрелки до Гавани /Evgeniya Vovk