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В Москве колесо на большой скорости прилетело в голову женщине

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Водитель грузовика остановился и оказал пострадавшей первую помощь.

В Москве колесо на большой скорости прилетело в голову женщине. Об этом сообщило издание "Регнум".

Инцидент произошел вечером 14 апреля на Пролетарском проспекте. На опубликованном видео в голову одной из женщин, идущих по тротуару, прилетело колесо. От удара она упала на асфальт. Водитель грузовика остановился и оказал пострадавшей первую помощь. О состоянии женщины данных не поступало.

Ранее мы сообщали, что под Саратовом в результате ДТП погиб один человек.

Видео: Telegram / Регнум

Теги: голова, женщина, колесо, москва
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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