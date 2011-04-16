Водитель грузовика остановился и оказал пострадавшей первую помощь.

В Москве колесо на большой скорости прилетело в голову женщине. Об этом сообщило издание "Регнум".

Инцидент произошел вечером 14 апреля на Пролетарском проспекте. На опубликованном видео в голову одной из женщин, идущих по тротуару, прилетело колесо. От удара она упала на асфальт. Водитель грузовика остановился и оказал пострадавшей первую помощь. О состоянии женщины данных не поступало.

Ранее мы сообщали, что под Саратовом в результате ДТП погиб один человек.

Видео: Telegram / Регнум