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Под Саратовом в результате ДТП погиб один человек
Сегодня, 8:24
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Под Саратовом в результате ДТП погиб один человек

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Также сообщается о пяти пострадавших.

Под Саратовом в результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел в ночь на 16 апреля вблизи села Петропавловка. По предварительной информации, водитель Lada Largus въехал в стоящий сгоревший автовоз Autogalantas. В результате столкновения машина загорелась. Один из пассажиров Lada Largus погиб. Водитель и еще четыре пассажира автомобиля пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура Дергачевского района взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП. 

Ранее мы сообщали, что в Тверской области в ДТП погибли два человека.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция 64

Теги: дтп, жертвы, пострадавшие, саратов
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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