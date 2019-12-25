Также сообщается о пяти пострадавших.

Под Саратовом в результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел в ночь на 16 апреля вблизи села Петропавловка. По предварительной информации, водитель Lada Largus въехал в стоящий сгоревший автовоз Autogalantas. В результате столкновения машина загорелась. Один из пассажиров Lada Largus погиб. Водитель и еще четыре пассажира автомобиля пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура Дергачевского района взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Тверской области в ДТП погибли два человека.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция 64