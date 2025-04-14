В Тверской области в ДТП погибли два человека

По предварительной информации, водитель автомобиля во время движения зацепил обочину.

В Тверской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 14 апреля на 39-м км автодороги "Западная Двина - Жарковский". По предварительной информации, водитель автомобиля LADA Largus во время движения зацепил обочину. Не справившись с управлением, он совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

В результате аварии погибли водитель и женщина-пассажир. Внутри машины также находился мужчина, которого госпитализировали с травмами.

Ранее мы сообщали, что в Саратовской области в ДТП погибли два человека.

Видео: Прокуратура Тверской области