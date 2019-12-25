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В Саратовской области в ДТП погибли два человека
Сегодня, 8:45
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В Саратовской области в ДТП погибли два человека

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Также сообщаеся о трех пострадавших.

В Саратовской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 13 апреля вблизи села Урусово. По данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП двое мужчин погибли на месте. Также сообщаеся о трех пострадавших. Из них двое госпитализированы. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что во время ДТП в Томской области перевернулась фура со свиньями.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция 64

Теги: дтп, жертвы, кювет, пострадавшие, саратовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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