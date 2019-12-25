В Саратовской области в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 13 апреля вблизи села Урусово. По данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП двое мужчин погибли на месте. Также сообщаеся о трех пострадавших. Из них двое госпитализированы. Выясняются обстоятельства аварии.
Ранее мы сообщали, что во время ДТП в Томской области перевернулась фура со свиньями.
Фото: Telegram / Госавтоинспекция 64
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