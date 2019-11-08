Гигантскую голову снова заметили в Петербурге

Сначала голова была замечена на Уральской улице, а затем на намыв Василеостровского района.

Последние несколько недель петербуржцы делятся фотографиями гигантской головы, которую сначала видели во дворе дома на Уральской улице, а позже заметили на намывных территориях Васильевского острова.

В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" автор инсталляции Вера Мартынова пояснила, что арт-объект состоит из двух больших занавесей, выполнен из пенопласта и расписан вручную. Раньше голова принадлежала одному из петербургских изданий, ее использовали как декорацию светского вечера.

На мусорную площадку в Петербурге принесли голову размером с сам контейнер.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished