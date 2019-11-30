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На мусорную площадку в Петербурге принесли голову размером с сам контейнер
Сегодня, 9:23
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Alena_Zinovieva

На мусорную площадку в Петербурге принесли голову размером с сам контейнер

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Громоздкое сооружение напоминает часть античной скульптуры.

В последний день ноября жители дома №13 на Уральской улице заметили во дворе огромную голову. Необычный арт-объект лежал на мусорной площадке и был размером с сам контейнер. Об этом пишут "Невские Новости".

Громоздкое сооружение напоминает часть античной скульптуры. По словам очевидцев, голова сделана из пенопласта и выкрашена в серый цвет. Затылок требует реставрации.

Кто решил выставить такой арт-объект на обозрение соседям – неизвестно.

Ранее мы писали, что в Шушарах уничтожили инсталляцию из невыполненных властями обещаний.

Фото: "Невские Новости"

Теги: арт-объект, голова, мусорная площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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