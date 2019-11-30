На мусорную площадку в Петербурге принесли голову размером с сам контейнер

Громоздкое сооружение напоминает часть античной скульптуры.

В последний день ноября жители дома №13 на Уральской улице заметили во дворе огромную голову. Необычный арт-объект лежал на мусорной площадке и был размером с сам контейнер. Об этом пишут "Невские Новости".

Громоздкое сооружение напоминает часть античной скульптуры. По словам очевидцев, голова сделана из пенопласта и выкрашена в серый цвет. Затылок требует реставрации.

Кто решил выставить такой арт-объект на обозрение соседям – неизвестно.

Ранее мы писали, что в Шушарах уничтожили инсталляцию из невыполненных властями обещаний.

Фото: "Невские Новости"