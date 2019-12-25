Голосовому помощнику МФЦ выбирают имя

У помощника женский голос, потому и имя — женское.

Петербуржцев приглашают принять участие в голосовании на выбор имени для голосового помощника МФЦ. Он помогает заявителям по номеру 573-90-00 с конца апреля. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Помощник отвечает на вопросы с помощью своей базы данных. Если ответа нет, то он переводит звонок на оператора.

Выбрать наиболее подходящее имя можно из следующих вариантов: Аврора, Арина, Екатерина, Елизавета, Лада, Татьяна. Проголосовать можно по ссылке.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в МФЦ Колпино открылся пункт вакцинации от коронавируса.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"