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Голосовому помощнику МФЦ выбирают имя
Сегодня, 16:58
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Голосовому помощнику МФЦ выбирают имя

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У помощника женский голос, потому и имя — женское.

Петербуржцев приглашают принять участие в голосовании на выбор имени для голосового помощника МФЦ. Он помогает заявителям по номеру 573-90-00 с конца апреля. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Помощник отвечает на вопросы с помощью своей базы данных. Если ответа нет, то он переводит звонок на оператора. 

Выбрать наиболее подходящее имя можно из следующих вариантов: Аврора, Арина, Екатерина, Елизавета, Лада, Татьяна. Проголосовать можно по ссылке.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в МФЦ Колпино открылся пункт вакцинации от коронавируса. 

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"

Теги: голосовой помощник, мфц
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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