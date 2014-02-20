В МФЦ Колпино открылся пункт вакцинации от коронавируса

Привиться от COVID-19 смогут граждане старше 18 лет, которые имеют при себе паспорт и СНИЛС.

В МФЦ Колпинского района, который расположен в доме №36/3 литера А по Тверской улице, открылся пункт вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

В пресс-службе отметили, что привиться от COVID-19 можно в порядке живой очереди с 16:00 до 19:00. В настоящий момент в пункте доступна только вакцина "КовиВак". Но в скором времени в пункт поступят "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Привиться от коронавируса смогут граждане старше 18 лет, которые имеют при себе паспорт и СНИЛС.

Ранее мы писали, что на Финляндском вокзале открылся пункт вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.tv