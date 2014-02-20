В МФЦ Колпино открылся пункт вакцинации от коронавируса

В МФЦ Колпинского района, который расположен в доме №36/3 литера А по Тверской улице, открылся пункт вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.
В пресс-службе отметили, что привиться от COVID-19 можно в порядке живой очереди с 16:00 до 19:00. В настоящий момент в пункте доступна только вакцина "КовиВак". Но в скором времени в пункт поступят "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
Привиться от коронавируса смогут граждане старше 18 лет, которые имеют при себе паспорт и СНИЛС.
Ранее мы писали, что на Финляндском вокзале открылся пункт вакцинации от COVID-19.
Фото: Piter.tv
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