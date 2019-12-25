В Ленобласти 162 тыс. жителей проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

В Ленинградской области, по данным пресс-службы регионального правительства, за проекты благоустройства общественных пространств проголосовали 162 565 жителей. Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, результаты голосования свидетельствуют о высокой заинтересованности жителей в развитии своих городов и создании новых благоустроенных парков, набережных, аллей и площадей.
На голосование были выставлены 68 дизайн-проектов из 34 населённых пунктов региона. Ожидается, что уже в следующем году жители каждого из участвовавших городов и посёлков смогут насладиться результатами своего выбора. В комитете по ЖКХ также сообщили, что самыми активными участниками голосования стали жители Янино, Подпорожья, Бокситогорска, Приозерска и Коммунара.
Каждый проект благоустройства разрабатывался с учётом пожеланий и предложений местных жителей.
Ранее мы сообщили о том, что в парке "Сильвия" предали земле останки 51 советского воина.
Фото: Правительство Ленобласти
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