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В парке "Сильвия" предали земле останки 51 советского воина
Сегодня, 16:48
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В парке "Сильвия" предали земле останки 51 советского воина

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Останки были обнаружены поисковым отрядом "Искра" в местах массовых расстрелов.

В парке "Сильвия" на территории музея-заповедника "Гатчина" прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков 51 бойца и командира Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале, пишет spb.aif.ru.

Останки были обнаружены поисковым отрядом "Искра" в местах массовых расстрелов. По словам губернатора, во время оккупации сюда привозили советских граждан после пыток в гестапо и казнили в нескольких шагах от современных прогулочных аллей. За последние годы поисковики нашли на территории парка более 200 жертв нацистских преступлений, и им уже удалось установить имена девятерых погибших.

Церемония прошла у памятника комсомольцам-подпольщикам. В ней приняли участие сотрудники Следственного комитета, представители администрации и депутат Госдумы Ольга Занко. Поисковые работы в парке стали важной доказательной базой в уголовном деле о геноциде ленинградского народа.

Ранее петербуржцам рассказали, как получить компенсацию за памятник ветерану ВОВ.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко

Теги: захоронение вов, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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