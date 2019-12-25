В Пулково можно проголосовать на выборах губернатора Петербурга

Для голосования потребуется паспорт гражданина РФ.

Проголосовать на выборах губернатора Петербурга можно в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В авиагавани избирательный участок работает на первом этаже. Он расположен в зоне прибытия №2 и будет доступен все три дня выборов – с 6 по 8 сентября – с 08:00 до 20:00.

Проголосовать можно, если вы ранее подавали заявление о включении в список избирателей по месту вашего нахождения, указав участок №1416 (Пулковское шоссе, 41, лит. 3А). Пресс-служба аэропорта Пулково

Отмечается, что для голосования потребуется паспорт гражданина РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в период проведения выборов губернатора Петербурга усилят движение троллейбусов и трамваев.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково