  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково можно проголосовать на выборах губернатора Петербурга
Сегодня, 9:46
185
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково можно проголосовать на выборах губернатора Петербурга

0 0

Для голосования потребуется паспорт гражданина РФ.

Проголосовать на выборах губернатора Петербурга можно в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

В авиагавани избирательный участок работает на первом этаже. Он расположен в зоне прибытия №2 и будет доступен все три дня выборов – с 6 по 8 сентября – с 08:00 до 20:00. 

Проголосовать можно, если вы ранее подавали заявление о включении в список избирателей по месту вашего нахождения, указав участок №1416 (Пулковское шоссе, 41, лит. 3А). 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

Отмечается, что для голосования потребуется паспорт гражданина РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что в период проведения выборов губернатора Петербурга усилят движение троллейбусов и трамваев. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

Теги: аэропорт пулково, выборы губернатора петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии