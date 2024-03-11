Певец Билли Новик пригласил петербуржцев принять участие в IV "Городе в лицах"

Сегодня – последний день голосования за лучших жителей Северной столицы.

Выбор победителей "Города в лицах" – премии, организованной правительством Санкт-Петербурга совместно с "Петербургским дневником", закончится 20 марта. Сегодня – последний день народного голосования за отличившихся граждан.

Об этом напоминает музыкант и певец Билли Новик в специальном обращении к петербуржцам.

Премия "Город в лицах" – это не просто признание заслуг, а уникальное народное голосование. Петербуржцы голосуют за жителей нашего города – отзывчивых и неравнодушных профессионалов своего дела. Билли Новик, российский музыкант

Каждый участник голосования может выбрать своего героя в 11 номинациях. Среди них: "Педагог школьного и дошкольного образования", "Универсальный специалист МФЦ", "Реставратор", "Специалист учреждений культуры", "Специалист в сфере городских пассажирских перевозок", "Детский тренер", "Социальный куратор", "Работник жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства", "Работник промышленного сектора", "Медицинский работник" и "Специалист в сфере туризма".

Все участники премии – претенденты от профильных комитетов петербургского правительства, отмеченные по итогам прошлого года.

Днем ранее мы сообщали, что в Петербурге прошел конкурс на звание лучшего дворника и лучшего тракториста.

Видео: Петербургский дневник