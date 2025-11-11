  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Представители Общественной палаты Петербурга прокомментировали итоги премии "Город в лицах"
Сегодня, 14:37
125
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Представители Общественной палаты Санкт-Петербурга Елена Белова и Александр Будяк посетили церемонию вручения премии "Город в лицах", организованную "Петербургским дневником". 

Елена Белова отметила, что это мероприятие стало традиционным праздником, на котором чествуют людей, вносящих значительный вклад в жизнь города, но зачастую остающихся в тени. Александр Будяк, в свою очередь, подчеркнул особую значимость этой награды среди множества других премий в стране.  

Представители Общественной палаты также отметили, что считают эту награду по-настоящему народной.   

Премия присуждается за высокий профессионализм и вклад в развитие города. В этом году награды вручались в 11 номинациях, среди которых — сотрудники скорой помощи, специалисты ЖКХ и другие важные профессии. Победителей определили по итогам голосования, в котором приняли участие более 50 тысяч человек.

Ранее мы сообщили о том, что на Витебском вокзале прошел флешмоб в честь премии "Город в лицах".

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Фуфаев)
 

Теги: город в лицах, санкт-петербург
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии