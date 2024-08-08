На Витебском вокзале прошел флешмоб в честь премии "Город в лицах"

Торжественный вечер пройдет в Картинном зале Витебского вокзала.

Витебский вокзал погрузился в атмосферу народной радости: утром 17 марта в зале ожидания неожиданно зазвучала мелодия "Калинки", а профессиональные артисты Государственного ансамбля танца "Барыня" пригласили прохожих поучаствовать в танце.

Артисты, одетые в традиционные русские костюмы, исполнили яркий танец, который постепенно втянул в круг зрителей, гуляющих по вокзалу. Мероприятие стало своеобразным приглашением на ежегодную премию "Город в лицах" издания "Петербургский дневник".

Торжественный вечер пройдет в Картинном зале Витебского вокзала, где гости соберутся, чтобы отдать дань уважения людям, сделавшим Петербург особенным городом.

Фото: "Петербургский дневник" (Никита Широков)