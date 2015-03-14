"Лучшим дворником" Петербурга стал работник Московского района

В Северной столице состоялся конкурс среди лучших специалистов коммунального хозяйства.

В Санкт-Петербурга выбрали лучшего дворника и лучшего тракториста 2025 года. Лауреаты стали известным после завершения финальных практических этапов городского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", – рассказали в пресс-службе Жилищного комитета города на Неве.

Так, в номинации "Лучший дворник" победил работник Московского района. Второе место досталось дворнику из Невского района, третье – специалисту из Кировского. Всего в данной номинации соревновались 12 человек.

Лучший тракторист 2025 – механизатор из ГУЖА Невского района. "Серебро" завоевал представитель Московского района, "бронзу" – тракторист из Калининского.

Невозможно представить, что ваша работа может остановиться хотя бы на час – город немедленно ощутит последствия. Ваш труд обеспечивает комфорт и благополучие наших жителей. Конкурс профессионального мастерства – это важный этап в развитии профессионализма каждого работника. Денис Удод, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга

Имена победителей станут известны через два дня – во время проведения торжественной церемонии.

Ранее мы писали, что в Самарской области оптимизировали вывоз коммунальных отходов.

Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга