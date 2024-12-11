  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Гатчине затоковали гоголи
Сегодня, 8:09
128
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Гатчине затоковали гоголи

0 0

Самцы у этих уток одеты словно во фрак.

В Гатчине на озере Белом затоковали гоголи, почувствовав, что пришла весна. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 4 февраля.

Самцы у этих уток одеты словно во фрак, а под золотисто-желтыми глазами заметны белые щечки. Гоголиха же выглядит намного скромнее: ее тело серого окраса с белыми пятнами на крыльях, голова коричневая, с белесыми глазами. 

Несмотря на календарную зиму, самцы уже начали исполнять перед своими невестами брачные танцы. Женихи вытягивают вперед шею, а затем резко запрокидывают голову на спину, задирая клюв вертикально вверх. 

Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: в Петергофе заметили ласку. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: гатчина, гоголи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии