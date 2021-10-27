Эпатажный шоумен Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены

С бывшей супругой сохранить теплые отношения не удалось.

Шоумен Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены Екатерины Терешкович. Фото со свадьбы он опубликовал в своем Instagram 27 октября.

В октябре Солнцев развелся со своей бывшей супругой, с которой был вместе 5 лет. Мирно разойтись пара не смогла. В одном из постов в Instagram он назвал Терешкович "нездоровым человеком", а также рассказал о том, что подавал на нее заявления в органы.

А так, как я, снова холостой, готов познакомиться с воспитанной верной девушкой, непьющей, не имеющих материальных и морально - нравственных проблем и проблем с психикой. Возраст любой. Наличие детей допускаю. написал певец и радиоведущий.

Долго ждать и искать новую невесту Солнцев не стал.

Накануне стало известно о том, что певец Влад Соколовский во второй раз станет отцом.

Видео: Instagram / @staisycobein11