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Эпатажный шоумен Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены

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С бывшей супругой сохранить теплые отношения не удалось.

Шоумен Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены Екатерины Терешкович. Фото со свадьбы он опубликовал в своем Instagram 27 октября.

В октябре Солнцев развелся со своей бывшей супругой, с которой был вместе 5 лет.  Мирно разойтись пара не смогла. В одном из постов в Instagram он назвал Терешкович "нездоровым человеком", а также рассказал о том, что подавал на нее заявления в органы. 

А так, как я, снова холостой, готов познакомиться с воспитанной верной девушкой, непьющей, не имеющих материальных и морально - нравственных проблем и проблем с психикой. Возраст любой. Наличие детей допускаю. 

написал певец и радиоведущий.

Долго ждать и искать новую невесту Солнцев не стал.

Накануне стало известно о том, что певец Влад Соколовский во второй раз станет отцом. 

Видео: Instagram / @staisycobein11

 

Теги: гоген солнцев, свадьба
Категории: Новости России, Лента новостей,

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