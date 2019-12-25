Певец Влад Соколовский во второй раз станет отцом

Фото с заметно округлившимся животом выложила в Instagram и возлюбленная артиста Ангелина Суркова.

Музыкант Влад Соколовский станет отцом во второй раз. Новостью он поделился в своем Instagram.

Фото с заметно округлившимся животом выложила в Instagram и возлюбленная артиста Ангелина Суркова. Поклонники поздравили будущих родителей с пополнением.

У Соколовского уже есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Девочка родилась 23 октября 2017 года, в 2018 году пара развелась.

В августе актриса Мария Горбань стала мамой во второй раз.

Фото: Instagram / @vs20; Instagram / @lee_surkova