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Актриса Мария Горбань стала мамой во второй раз
Сегодня, 9:24
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Актриса Мария Горбань стала мамой во второй раз

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У нее родился сын по имени Нилан.

Актриса Мария Горбань второй раз стала мамой. Накануне в одной из клиник Майами на свет появился мальчик. Актриса в своем Instagram поделилась первым снимком с сыном и назвала его имя.

Мальчика, который родился 5 августа, назвали Нилан. Малыш появился в США, куда актриса с мужем Кириллом Зоткиным прилетела совсем недавно.

У актрисы есть дочь Стефания, появившаяся на свет в 2014 году во втором браке.

Недавно певица Нюша официально объявила о второй беременности. Впервые Нюша стала мамой осенью 2018 года. Они с мужем назвали свою дочку Симба.

Фото: Instagram / @gorban_masha

Теги: мария горбань, роды
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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