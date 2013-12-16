Актриса Мария Горбань стала мамой во второй раз

У нее родился сын по имени Нилан.

Актриса Мария Горбань второй раз стала мамой. Накануне в одной из клиник Майами на свет появился мальчик. Актриса в своем Instagram поделилась первым снимком с сыном и назвала его имя.

Мальчика, который родился 5 августа, назвали Нилан. Малыш появился в США, куда актриса с мужем Кириллом Зоткиным прилетела совсем недавно.

У актрисы есть дочь Стефания, появившаяся на свет в 2014 году во втором браке.

Недавно певица Нюша официально объявила о второй беременности. Впервые Нюша стала мамой осенью 2018 года. Они с мужем назвали свою дочку Симба.

Фото: Instagram / @gorban_masha