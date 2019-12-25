Певица Нюша официально объявила о второй беременности

Впервые Нюша стала мамой осенью 2018 года.

Певица Нюша сообщила о том, что снова беременна. Артистка накануне выложила новый клип "Небо знает", где в конце показала свой округлившийся живот.

В комментариях многие озадачились вопросом: действительно ли певица беременна или это просто задумка клипа?

Вечером того же дня Нюша, чтобы развеять всякие сомнения, опубликовала свой снимок в Instagram, где она трогательно держится за свой живот.

Впервые Нюша стала мамой осенью 2018 года. Они с мужем назвали свою дочку Симба.

Ранее стало известно, что актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз.

Фото: Instagram / @nyusha_nyusha