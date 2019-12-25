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Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Сегодня, 9:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

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На данный момент он со своей женой Анной находится в Сочи, на съемках нового проекта.

Актёр театра и кино Сергей Безруков готовится стать отцом в пятый раз. Трогательный снимок с супругой он опубликовал в Instagram.

На данный момент супруги находятся в Сочи, где работают над новым проектом. На опубликованной в Instagram фотографии, актер нежно держит жену за округлившийся животик. Поклонники радостно восприняли данную новость.

У Безрукова и его жены Анны уже есть двое детей – в 2016 году у них родилась дочь Мария, в 2018 году – сын Степан.

У артиста есть сын и дочь, которые родились в отношениях с актрисой Кристиной Смирновой. Безруков периодически видится с ними и помогает финансово.

Недавно бывшая солистка группы SЕRЕВRО Катя Кищук стала мамой.

Фото: Istagram / @s_bezrukov

Теги: беременность, сергей безруков
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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Сегодня 9:50

Очень рады! Хорошего отдыха, счастья, любви, гармонии и прцветания!!!

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