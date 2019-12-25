Программа "Время героев Санкт‑Петербурга" отмечает первую годовщину

В рамках программы подготовили и начали обучение 69 бывших и нынешних военнослужащих, прошедших строгий отбор из числа более 640 кандидатов.

Программе "Время героев Санкт-Петербурга", направленной на подготовку квалифицированных управленцев из числа участников специальной военной операции для дальнейшего устройства на госслужбу и занятие руководящих должностей в структурах исполнительной власти и подведомственных учреждениях города, исполняется ровно год. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

В рамках программы подготовили и начали обучение 69 бывших и нынешних военнослужащих, прошедших строгий отбор из числа более 640 кандидатов. Участники первой волны обучения уже готовятся представить свои дипломные проекты.

Итоги года показывают, что военнослужащие, осваивающие профессию государственного служащего, обладают теми же выдающимися качествами, которыми отличались на фронте. Ни один студент не покинул программу досрочно. Губернатор Петербурга Александр Беглов привел в примерр первого выпускника федеральной программы "Время героев", капитана второго ранга Николая Королева, который более года возглавляет должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Участники первого набора программы, начав обучение в апреле прошлого года, прошли уже четыре учебных модуля, участвовали в спортивных мероприятиях и культурных акциях. В декабре завершилась их обязательная стажировка в профильных ведомствах и государственных учреждениях.

Предполагается, что назначение выпускников первого выпуска состоится до конца апреля 2026 года. Уже сейчас некоторые из них занимают ответственные посты, например, Александр Рожков назначен заместителем главы администрации Красногвардейского района, где занимается вопросами молодежной политики, спорта и культуры.

Осенью начался учебный процесс второго набора, студенты которого уже проходят третий модуль образовательного курса, посвященный стратегическому управлению. Далее им предстоит пройти четвертый модуль, после завершения которого каждому участнику будет выделен персональный куратор из числа членов Правительства Петербурга, сопровождая прохождение стажировок.

Ранее мы сообщили о том, что участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" посетили соревнования по рукопашному бою.

Фото: Правительство Петербурга