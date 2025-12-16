Участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" посетили соревнования по рукопашному бою

Мероприятие предоставило ветеранам возможность ознакомиться с работой городского Комитета по физической культуре и спорту.

Участники образовательной программы "Время героев Санкт-Петербурга" посетили соревнования по рукопашному бою, чтобы разобраться в тонкостях организации спортивных мероприятий и роли судейской коллегии. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Мероприятие предоставило ветеранам возможность ознакомиться с работой городского Комитета по физической культуре и спорту, а также оценить современные подходы к развитию спортивной индустрии.

Программа направлена на предоставление бывшим военнослужащим необходимых знаний и навыков, позволяющих полноценно интегрироваться в мирную жизнь и эффективно реализоваться в гражданской сфере. Она стартовала в прошлом году, став важным инструментом адаптации ветеранов и подготовки их к профессиональной деятельности на государственных должностях.

Видео: Правительство Петербурга