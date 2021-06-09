Участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" познакомились с работой Института культурных программ

Первый этап программы завершился успешной стажировкой финалистов, новый поток уже запущен.

Программа "Время героев Санкт-Петербурга" направлена на подготовку квалифицированных управленческих кадров из числа ветеранов СВО. Участники знакомятся с работой Института культурных программ, узнают о топонимике, культурных традициях и инновационных методах наименования городских объектов. Организаторы показали участникам портал "Культура Петербурга", на котором публикуется ежедневная культурная программа города, информирует пресс-служба Смольного.

Завершив обучение, включающее практику в исполнительных структурах власти и учреждениях города, выпускники программы получат возможность продолжить карьеру в городском управлении. Первый этап программы завершился успешной стажировкой финалистов, новый поток уже запущен.

Данная инициатива в рамках проекта была инициирована губернатором Петербурга.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга