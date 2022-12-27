Петербург готовит новых управленцев из числа героев СВО для инвестпроектов города

Участники изучают стратегию и проходят стажировки

В Санкт-Петербурге участники второго потока программы "Время героев Санкт-Петербурга" продолжают обучение по модулю стратегического управления и проходят стажировки в структурах городского правительства, включая Комитет по инвестициям. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Слушатели второго потока программы "Время героев Санкт-Петербурга" продолжают освоение модуля "Стратегическое управление". Участниками программы являются действующие участники и ветераны специальной военной операции.

В сообщении уточняется, что после завершения обучения выпускники смогут продолжить карьеру в различных органах исполнительной власти, включая Комитет по инвестициям. В настоящее время в комитете проходит стажировку один из финалистов первого потока программы. Его наставником является вице-губернатор Николай Линченко, курирующий деятельность ведомства.

Региональная кадровая программа была запущена в прошлом году по инициативе губернатора. Проект направлен на создание возможностей для профессиональной реализации участников, которые получают необходимую подготовку и могут трудоустроиться в государственном секторе.

Видео: пресс-служба Смольного