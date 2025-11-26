Участники программы «Время героев Санкт-Петербурга» рассказали о поддержке

Слушатели второго набора кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" продолжают обучение и делятся первыми результатами участия в проекте. Занятие, состоявшееся 26 ноября, прошло в формате управленческой мастерской под руководством специалиста по стратегическим коммуникациям Любови Беляевой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
По данным городского правительства, программа создана для того, чтобы участники могли освоить новые направления деятельности, получить управленческие навыки и использовать собственный опыт в гражданской сфере. Организаторы подчеркивают, что особое внимание уделяется развитию компетенций и поиску карьерных возможностей.
Любовь Беляева отметила высокую мотивацию слушателей и их готовность к освоению новых инструментов. По ее словам, участники демонстрируют "сфокусированность", "дисциплину" и стремление применять полученные знания на практике.
Ранее петербуржец Антон Турухин возглавил сектор МФЦ после участия в программе "Время героев".
