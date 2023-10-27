Петербуржец Антон Турухин возглавил сектор МФЦ после участия в программе "Время героев"

Руководящая должность в МФЦ досталась участнику программы.

Житель Санкт-Петербурга Антон Турухин, прошедший обучение в кадровой программе "Время героев СПб" и имеющий многолетний опыт юридической практики, назначен на руководящую должность в сектор организации приема граждан МФЦ, сообщил губернатор Александр Беглов.

Антон Турухин стал руководителем сектора организации приема граждан в МФЦ Санкт-Петербурга после успешного прохождения программы "Время героев СПб". В ходе обучения он освоил управленческие навыки и методы эффективной работы с обращениями жителей, что позволило подготовиться к новой должности.

Губернатор города Александр Беглов отметил на своей странице во "ВКонтакте", что полученные знания помогают Турухину поддерживать высокий стандарт предоставления государственных услуг. Многолетний опыт юридической практики также стал значительным преимуществом при трудоустройстве.

Ранее Турухин был отмечен государственными наградами за боевые заслуги после возвращения из зоны спецоперации. В настоящее время он занимает руководящую должность в МФЦ, а другие слушатели программы продолжают обучение для подготовки к работе в государственных учреждениях.

Ранее финалисты программы "Время героев Санкт-Петербурга" начали проходить стажировку в структурах исполнительной власти.

Видео: ВКонтакте / Александр Беглов