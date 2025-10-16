Финалисты программы "Время героев Санкт-Петербурга" начали проходить стажировку в структурах исполнительной власти

Одним из примеров успешного прохождения практики служит история Игоря Пономаренко, специалиста в области автоматизации производственных процессов.

Участники первого этапа программы "Время героев Санкт-Петербурга" приступили к практике в структурах исполнительной власти города. Каждому финалисту был подобран опытный куратор из числа руководителей городских администраций, который оказывает поддержку на каждом этапе стажировки и сопровождает проект до завершения.

Одним из примеров успешного прохождения практики служит история Игоря Пономаренко, специалиста в области автоматизации производственных процессов. Его стажировка проходит в Комитете по информатизации и связи, где он занимается разработкой предложений по совершенствованию сервисов многофункциональных центров (МФЦ) специально для участников специальной военной операции (СВО). Цель инициативы заключается в облегчении процесса оказания необходимых услуг военнослужащим, возвращающимся домой.

Эта программа направлена на развитие профессиональных компетенций молодых специалистов и внедрение инновационных решений для повышения качества предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге. Она способствует развитию кадрового потенциала и укреплению взаимодействия между городскими властями и молодежью, стремящейся внести вклад в улучшение инфраструктуры города.

