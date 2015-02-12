Премьера музыкальной сюиты "Хрупкость" Глеба Андрианова

Для зрителей старше 12 лет.

На сцене Новой Александринки в Петербурге состоится премьерный концерт "Хрупкость" – новая музыкальная сюита композитора Глеба Андрианова. Это продолжение исследовательского проекта, в котором Андрианов через музыку размышляет о хрупкости человеческих чувств, времени и самого искусства.

На сцене к Андрианову присоединятся солисты камерного оркестра Cinematica. В этот вечер зрителей ждет уникальное музыкальное погружение, где минималистические мотивы будут переплетаться с визуальными и перформативными элементами, создавая атмосферу тонкого, почти эфемерного единства звука и пространства.

Фото: предоставлено организаторами