  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Премьера музыкальной сюиты "Хрупкость" Глеба Андрианова
Сегодня, 19:00
804
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Премьера музыкальной сюиты "Хрупкость" Глеба Андрианова

0 0

Для зрителей старше 12 лет.

На сцене Новой Александринки в Петербурге состоится премьерный концерт "Хрупкость" – новая музыкальная сюита композитора Глеба Андрианова. Это продолжение исследовательского проекта, в котором Андрианов через музыку размышляет о хрупкости человеческих чувств, времени и самого искусства.

На сцене к Андрианову присоединятся солисты камерного оркестра Cinematica. В этот вечер зрителей ждет уникальное музыкальное погружение, где минималистические мотивы будут переплетаться с визуальными и перформативными элементами, создавая атмосферу тонкого, почти эфемерного единства звука и пространства.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: александринский театр, глеб андрианов
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии