Роспотребнадзор назвал опасности и требования к "дорожному" меню

Какие продукты не стоит брать с собой в дальнюю дорогу, объяснили специалисты.

Летние путешествия требуют особого внимания к организации питания. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало рекомендации по безопасному питанию в дороге.

Специалисты советуют полностью исключить из дорожного меню скоропортящиеся продукты: бутерброды с варёной колбасой, салаты с майонезом или сметаной, пирожные с кремом, рыбные паштеты и пирожки с творогом. Особую опасность представляет еда, приобретённая у случайных продавцов на вокзалах и придорожных точках.

Для безопасного питания в поездках рекомендуется брать бутилированную или кипячёную воду, несладкие морсы, запечённое мясо, порционный сыр, свежие овощи и фрукты, сухофрукты и орехи, а также кисломолочные продукты в индивидуальной упаковке.

Отдельное внимание уделяется гигиене: перед едой необходимо мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. Эти простые меры помогут избежать пищевых отравлений и сохранить здоровье во время путешествий.

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Фото: Piter.TV