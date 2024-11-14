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Ещё один состав "Балтиец" прибыл на Октябрьский электровагоноремонтный завод
Сегодня, 13:41
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Ещё один состав "Балтиец" прибыл на Октябрьский электровагоноремонтный завод

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На предприятии проводится подготовка состава к вводу в эксплуатацию: осуществляется монтаж дверей, проводятся электрические работы и настраиваются системы электроснабжения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов проинформировал в своем Telegram-канале о прибытии очередного состава метро серии "Балтиец" на Октябрьский электровагоноремонтный завод. Состав предназначается для будущей Красносельско-Калининской линии метрополитена. Внешний вид поезда выдержан в традиционной коричневой палитре, гармонирующей с общим стилем метро.

На предприятии проводится подготовка состава к вводу в эксплуатацию: осуществляется монтаж дверей, проводятся электрические работы и настраиваются системы электроснабжения.

Полностью завершить сборку запланировано к концу августа 2025 года. Затем поезд направят в депо для прохождения заключительных испытаний.

 Ранее мы сообщили о том, что на защитную плёнку для "Балтийцев" метрополитен потратит 53,5 млн рублей.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: балтиец, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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