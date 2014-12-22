Петербуржцы поделились главными новогодними приметами

Почти половина респондентов (40%) признались, что соблюдают определённые ритуалы перед Новым годом.

Петербуржцы рассказали о своих работающих новогодних приметах: уборка дома, погашение долгов, украшение ёлки и упаковка подарков. В исследовании, проведенном сервисом поиска высокооплачиваемой работы Superjob, участвовали жители Санкт-Петербурга, ведущие активную экономическую деятельность.

Почти половина респондентов (40%) признались, что соблюдают определённые ритуалы перед Новым годом. Примечательно, что женщины чаще, чем мужчины, придают значение таким ритуалам (43% против 37%).

Большинство участников опроса (16%) считают важным навести чистоту в доме. Второе место занимает примета, связанная с необходимостью погасить все долги до наступления праздника (15%). Украшение ёлки и подготовка подарков также занимают важное место среди предновогодних традиций (по 14%). Завершить незавершённые дела и приготовить особенное праздничное блюдо планируют 9% опрошенных. Выкинуть ненужные вещи и составить планы на будущий год собираются 5%, а загадать желание под бой курантов — 4%.

Мужчины чаще всего стараются расплатиться с долгами, тогда как женщины уделяют особое внимание уборке, украшению дома и избавлению от ненужных вещей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы уже начали читать астрологический прогноз на 2025 год.

Фото: Pxhere