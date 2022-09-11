Глава МО "Большая Охта" Мария Щербакова снялась с муниципальных выборов

Мария Щербакова стала муниципальным депутатом в 2022 году, до этого была депутатом городского парламента.

Глава муниципального образования (МО) "Большая Охта" Мария Щербакова снялась с выборов. Она являлась кандидатом от "Единой России", передает "Фонтанка".

Мария Щербакова стала муниципальным депутатом в 2022 году, до этого была депутатом городского парламента. Ранее представляла исполнительную власть, успев побывать главой Центрального, Красногвардейского и Фрунзенского районов Петербурга.

В Северной столице с 6 по 8 сентября состоятся выборы губернатора, депутата парламента по одномандатному избирательному округу №18 и депутатов 110 муниципальных советов города.

Ранее мы рассказывали о том, что за выборами в Петербурге будут наблюдать международные эксперты.

Фото: ВКонтакте / Мария Щербакова