В Горизбирком поступило около 40 сообщений о возможных нарушениях на муниципальных довыборах

Председатель Горизбиркома привел в пример ситуацию, когда ему пожаловался один из кандидатов на то, что урна не опечатана.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия за утро получила около 30-40 сообщений о возможных нарушениях на дополнительных выборах депутатов местных советов. Однако ни одно из них не было подтверждено. Об этом сообщили председатель избирательной комиссии Максим Мейксин.

Председатель Горизбиркома привел в пример ситуацию, когда ему пожаловался один из кандидатов на то, что урна не опечатана. Но Мейксин приложил снимок, на котором видно, что это не так. Он отметил, что любые нарушения будут жестко пресекать.

Напомним, что 11 сентября в 17 муниципальных округах города жители выбирают депутатов местных советов. Принять участие в голосовании можно с 08:00 до 20:00.

Ранее на Piter.tv: автобусы объезжают Дегтярную из-за провала асфальта.

Фото: Piter.tv