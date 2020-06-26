ЗакС одобрил изменения закона о выборах депутатов муниципальных советов

Законопроект доработают до 16 апреля.

В среду, 7 апреля, петербургские парламентарии в первом чтении приняли закон, регламентирующий возможность возвращения муниципальным избиркомам (ИКМО) полномочия, переданные территориальным избирательным комиссиям (ТИК).

Члены ТИКов сохранят полномочия до конца избирательной кампании, а новая комиссия будет сформирована после официальной публикации результатов выборов или референдума, отмечено в законопроекте. Таким образом возможность передачи полномочий от ИКМО к ТИКам закрепляется до окончания срока полномочий первой. Помимо этого избирательные комиссии муниципалитетов могут попросить не отдавать полномочия новому составу ТИК. Заявление подается за 6 месяцев до формирования нового ТИК. Если запроса не поступало, то полномочия передадут автоматически, а после этого ИКМО должны ликвидировать как юридическое лицо в течение трех месяцев.

Однако не все депутаты солидарны.

Мы же должны прийти к практике, когда все члены избирательной комиссии представляют политические партии, которые участвуют в выборном процессе Михаил Амосов.

Ранее мы писали, что на льду Ладожского острова нашли замерзшее тело рыбака.

Фото: Piter.TV