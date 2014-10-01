К выборам губернатора Петербурга начали печатать бюллетени

Планируется изготовление 3,8 млн бюллетеней.

В Петербурге стартовала печать избирательных бюллетеней для выборов губернатора, заявил 22 августа глава Горизбиркома Максим Мейксин.

Планируется изготовление 3,8 млн бюллетеней. Примерно такое же количество будет создано для выборов депутатов муниципальных советов. Для голосования на дополнительных выборах депутата петербургского парламента по 18-му округу уже напечатано 159 тыс. бюллетеней.

Все бюллетени имеют несколько степеней защиты: специальная краска, тангирная сетка с уникальным геометрическим рисунком, микрошрифт. Кроме этого, на каждом бюллетене будет проставлена печать участковой избирательной комиссии и подписи двух членов УИК. Максим Мейксин, глава Избирательной комиссии Петербурга

Ранее утвердили текст, число и распределение избирательных бюллетеней.

Видео: Telegram / Максим Мейксин