Глава МЧС России исполнил мечту девятилетнего петербуржца

Мальчик мечтает стать летчиком и давно хотел почувствовать себя в роли пилота вертолета.

В рамках акции "Елка желаний" при поддержке правительства РФ глава МЧС страны Александр Куренков исполнил мечту девятилетнего Дмитрия из Петербурга.

Отмечается, что мальчик мечтает стать летчиком и давно хотел почувствовать себя в роли пилота вертолета. Его желание было исполнено в авиационно-спасательном центре МЧС России по Северо-Западу.

Авиаторы провели экскурсию по подразделению, познакомили с авиапарком, а также рассказали о профессии. Самое главное, что горожанин посидел за штурвалом спасательного вертолета.

Ранее мы рассказывали о том, что Валентина Матвиенко исполнила новогоднее желание шестилетнего петербуржца.

Фото: пресс-служба МЧС России