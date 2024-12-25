Глава МЧС России исполнил мечту девятилетнего петербуржца

В рамках акции "Елка желаний" при поддержке правительства РФ глава МЧС страны Александр Куренков исполнил мечту девятилетнего Дмитрия из Петербурга.
Отмечается, что мальчик мечтает стать летчиком и давно хотел почувствовать себя в роли пилота вертолета. Его желание было исполнено в авиационно-спасательном центре МЧС России по Северо-Западу.
Авиаторы провели экскурсию по подразделению, познакомили с авиапарком, а также рассказали о профессии. Самое главное, что горожанин посидел за штурвалом спасательного вертолета.
Ранее мы рассказывали о том, что Валентина Матвиенко исполнила новогоднее желание шестилетнего петербуржца.
Фото: пресс-служба МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все