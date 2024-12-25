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Глава МЧС России исполнил мечту девятилетнего петербуржца
Сегодня, 16:12
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Глава МЧС России исполнил мечту девятилетнего петербуржца

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Мальчик мечтает стать летчиком и давно хотел почувствовать себя в роли пилота вертолета.

В рамках акции "Елка желаний" при поддержке правительства РФ глава МЧС страны Александр Куренков исполнил мечту девятилетнего Дмитрия из Петербурга. 

Отмечается, что мальчик мечтает стать летчиком и давно хотел почувствовать себя в роли пилота вертолета. Его желание было исполнено в авиационно-спасательном центре МЧС России по Северо-Западу. 

Авиаторы провели экскурсию по подразделению, познакомили с авиапарком, а также рассказали о профессии. Самое главное, что горожанин посидел за штурвалом спасательного вертолета. 

Ранее мы рассказывали о том, что Валентина Матвиенко исполнила новогоднее желание шестилетнего петербуржца. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: елка желаний, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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