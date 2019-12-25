Матвиенко исполнила новогоднее желание шестилетнего петербуржца

Также Диме вручили набор для раскрашивания, спортивный инвентарь и сладости.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко исполнила мечту шестилетнего Димы из Петербурга. Мальчику подарили конструктор.

По информации пресс-службы Совфеда, Матвиенко участвует в "Елке желаний" пять лет. А Диме вручили также набор для раскрашивания, спортивный инвентарь и сладости.

Мальчик в рамках разговора со спикером верхней палаты рассказал стихотворение. Кроме того, он поделился тем, что в будущем хочет стать строителем.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошла "Новогодняя елка строителей".

Фото: пресс-служба Совета Федерации