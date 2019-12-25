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Матвиенко исполнила новогоднее желание шестилетнего петербуржца
Сегодня, 16:25
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Матвиенко исполнила новогоднее желание шестилетнего петербуржца

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Также Диме вручили набор для раскрашивания, спортивный инвентарь и сладости.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко исполнила мечту шестилетнего Димы из Петербурга. Мальчику подарили конструктор. 

По информации пресс-службы Совфеда, Матвиенко участвует в "Елке желаний" пять лет. А Диме вручили также набор для раскрашивания, спортивный инвентарь и сладости.

Мальчик в рамках разговора со спикером верхней палаты рассказал стихотворение. Кроме того, он поделился тем, что в будущем хочет стать строителем. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошла "Новогодняя елка строителей". 

Фото: пресс-служба Совета Федерации 

Теги: новогодняя елка, подарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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