Матвиенко исполнила новогоднее желание шестилетнего петербуржца

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко исполнила мечту шестилетнего Димы из Петербурга. Мальчику подарили конструктор.
По информации пресс-службы Совфеда, Матвиенко участвует в "Елке желаний" пять лет. А Диме вручили также набор для раскрашивания, спортивный инвентарь и сладости.
Мальчик в рамках разговора со спикером верхней палаты рассказал стихотворение. Кроме того, он поделился тем, что в будущем хочет стать строителем.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошла "Новогодняя елка строителей".
Фото: пресс-служба Совета Федерации
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