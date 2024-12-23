В Петербурге прошла "Новогодняя ёлка строителей"

Ребят и их родителей ждало увлекательное театрализованное представление в петербургском стиле.

"Новогодняя ёлка строителей" прошла в Петербурге в преддверии главного зимнего праздника. Традиционное торжественное мероприятие состоялось на сцене Дома офицеров. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Ребят и их родителей ждало увлекательное театрализованное представление в петербургском стиле. Организаторы праздника адаптировали знаменитую историю капитана Врунгеля и его команды.

После спектакля малыши получили сладкие подарки, а также приняли участие в семейной фотосессии. Ребята также получили книги – в дар от Союза строительных объединений и организаций.

Видео: портал "Строительный Петербург"