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В Петербурге прошла "Новогодняя ёлка строителей"

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Ребят и их родителей ждало увлекательное театрализованное представление в петербургском стиле.

"Новогодняя ёлка строителей" прошла в Петербурге в преддверии главного зимнего праздника. Традиционное торжественное мероприятие состоялось на сцене Дома офицеров. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург"

Ребят и их родителей ждало увлекательное театрализованное представление в петербургском стиле. Организаторы праздника адаптировали знаменитую историю капитана Врунгеля и его команды.

После спектакля малыши получили сладкие подарки, а также приняли участие в семейной фотосессии. Ребята также получили книги – в дар от Союза строительных объединений и организаций.

Видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: новогодняя елка, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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