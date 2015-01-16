  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы смогут зажечь "Гирлянду добра" для сирот и детей с тяжелыми заболеваниями
Сегодня, 10:58
75
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы смогут зажечь "Гирлянду добра" для сирот и детей с тяжелыми заболеваниями

0 0

Средства направят на новогодние подарки от Деда Мороза и сладкие наборы, а также на праздники в больницах, реабилитационных центрах и интернатах.

Благотворительный фонд "Милосердие детям" запускает акцию "Гирлянда добра" с целью подготовки подарков и праздников для своих подопечных на Новый год. Пожертвования станут реальным вкладом в детскую улыбку, сообщили в организации. 

Средства направят на новогодние подарки от Деда Мороза и сладкие наборы, а также на праздники в больницах, реабилитационных центрах и интернатах. В прошлом году было собрано 5 тыс. подарков и устроено 12 праздников. 

Благодарность детей и их эмоции не описать словами, это был поистине волшебный Новый Год! 

Александра Шурманова, директор по развитию фонда "Милосердие детям" 

Пожертвовать любую сумму и прочесть письма детей можно на сайте фонда

Ранее мы рассказывали о том, что поезд Деда Мороза посетит Петербург в январе 2026 года. 

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Милосердие детям" 

Теги: благотворительность, милосердие детям
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии