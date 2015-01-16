Петербуржцы смогут зажечь "Гирлянду добра" для сирот и детей с тяжелыми заболеваниями

Средства направят на новогодние подарки от Деда Мороза и сладкие наборы, а также на праздники в больницах, реабилитационных центрах и интернатах.

Благотворительный фонд "Милосердие детям" запускает акцию "Гирлянда добра" с целью подготовки подарков и праздников для своих подопечных на Новый год. Пожертвования станут реальным вкладом в детскую улыбку, сообщили в организации.

Средства направят на новогодние подарки от Деда Мороза и сладкие наборы, а также на праздники в больницах, реабилитационных центрах и интернатах. В прошлом году было собрано 5 тыс. подарков и устроено 12 праздников.

Благодарность детей и их эмоции не описать словами, это был поистине волшебный Новый Год! Александра Шурманова, директор по развитию фонда "Милосердие детям"

Пожертвовать любую сумму и прочесть письма детей можно на сайте фонда.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Милосердие детям"