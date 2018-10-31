На Обуховском заводе изготовили гидроцилиндры для Большого Смоленского моста

На Обуховском заводе досрочно изготовили гидроцилиндры для Большого Смоленского моста. Об этом рассказали 7 мая в Смольном.
Предприятие передаст заказчику восемь гидроцилиндров.
Такие проекты меняют облик Петербурга, создают новые направления развития промышленности. Наш город способен выполнять сложнейшие задачи в интересах не только города, но и страны.
Александр Ситов, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга
Диаметр гидроцилиндров составляет 700 миллиметров. Еще завод изготовил оси поворота пролета моста, корпусы подшипников, опоры и рамы.
Специалисты предприятия продолжат работу по обеспечению оборудованием переправы.
Ранее на Piter.TV: на Большом Смоленском мосту полностью готов фундамент всех 10 опор.
Фото: пресс-служба Смольного
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