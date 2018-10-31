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На Обуховском заводе изготовили гидроцилиндры для Большого Смоленского моста
Сегодня, 15:42
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На Обуховском заводе изготовили гидроцилиндры для Большого Смоленского моста

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Диаметр гидроцилиндров составляет 700 миллиметров.

На Обуховском заводе досрочно изготовили гидроцилиндры для Большого Смоленского моста. Об этом рассказали 7 мая в Смольном. 

Предприятие передаст заказчику восемь гидроцилиндров. 

Такие проекты меняют облик Петербурга, создают новые направления развития промышленности. Наш город способен выполнять сложнейшие задачи в интересах не только города, но и страны. 

Александр Ситов, глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга 

Диаметр гидроцилиндров составляет 700 миллиметров. Еще завод изготовил оси поворота пролета моста, корпусы подшипников, опоры и рамы. 

Специалисты предприятия продолжат работу по обеспечению оборудованием переправы. 

Ранее на Piter.TV: на Большом Смоленском мосту полностью готов фундамент всех 10 опор. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: большой смоленский мост, гидроцилиндры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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