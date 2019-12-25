В акваториях Петербурга поймали 10 нарушителей на гидроциклах

Некоторые из них не имели права управлять плавательным средством.

В пресс-службе транспортной полиции рассказали о нарушителях, которые катались в акваториях Петербурга на гидроциклах.

38-летний петербуржец катался на гидроцикле по Зимней канавке и тем самым нарушил правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Плавательное средство не было зарегистрировано. Штраф может составить до 20 тыс. рублей.

Еще 7 человек катались на гидроциклах, не имея права на управление ими. Среди нарушителей были гости из Екатеринбурга и Москвы.

Без документов также поймали двух человек в акватории Невской губы и Малой Невы.

Ранее Piter.TV показал, как гидроциклист пытался скрыться от полицейских.

Фото: УТ МВД по СЗФО