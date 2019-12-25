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В Петербурге гидроцикл столкнулся с плавкраном
Сегодня, 12:41
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В Петербурге гидроцикл столкнулся с плавкраном

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Гидроциклист получил тяжелые травмы

Петербурге 29 августа около восьми часов вечера гидроцикл столкнулся с плавкраном. В результате гидроциклист получил тяжелые травмы, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Экипажи катеров специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии первыми прибыли к месту столкновения гидроцикла с натянутым металлическим тросом, удерживающим плавучий кран в акватории реки Малая Невка возле моста через Корабельный фарватер. Второй гидроциклист успел затормозить.

Росгвардейцы вызвали экстренные службы, эвакуировали пострадавшего к месту прибытия скорой и отбуксировали гидроциклы к месту проведения разбирательства.

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Фото: Росгвардия

Теги: гидроцикл, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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