  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня в центре Петербурга пройдут гидравлические испытания
Сегодня, 10:34
78
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Сегодня в центре Петербурга пройдут гидравлические испытания

0 0

Испытания пройдут в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.

Сегодня, 10 июля, в Северной столице  АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" повторно испытает тепловые сети на плотность и прочность. Испытания пройдут в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости". 

Повторные гидравлические испытания — один из важнейших этапов подготовки теплосетевого комплекса к будущему отопительному сезону. Они проводятся после устранения технологических нарушений и проведенных ремонтных работ для дополнительной проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях.

Пресс-служба администрации Центрального района

Жителей попросили при обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в этих районах обратиться в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112). Горожанам напомнили, что подходить к опасным зонам, где произошел разлив воды или виден пар, нельзя.

Ранее мы писали, что испытания теплосетей пройдут в Кировском районе Петербурга.

Фото: Pxhere

Теги: гидравлические испытания, теплосеть санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии