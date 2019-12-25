Сегодня в центре Петербурга пройдут гидравлические испытания

Испытания пройдут в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах.

Сегодня, 10 июля, в Северной столице АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" повторно испытает тепловые сети на плотность и прочность. Испытания пройдут в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

Повторные гидравлические испытания — один из важнейших этапов подготовки теплосетевого комплекса к будущему отопительному сезону. Они проводятся после устранения технологических нарушений и проведенных ремонтных работ для дополнительной проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях. Пресс-служба администрации Центрального района

Жителей попросили при обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в этих районах обратиться в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112). Горожанам напомнили, что подходить к опасным зонам, где произошел разлив воды или виден пар, нельзя.

Ранее мы писали, что испытания теплосетей пройдут в Кировском районе Петербурга.

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